Op pad in de Drentse natuur: Amelterbos

Boswachter Zoer laat een jong gedeelte van het bos zien. "Dit is pas in 1980 aangeplant. De keuze is toen gemaakt om veel bomen van dezelfde soort aan te planten, de es. Die boom is op zich prachtig, alleen het ging een beetje mis. In de jaren negentig dook er in Europa een ziekte op die voortkwam uit een schimmeltje uit Azië. Die schimmel is dol op de es. Zo'n bos als dit gaat in een keer dood aan essentaksterfte." Toch zijn er enkele essen overgebleven. Mogelijk zijn zij resistent tegen de ziekte.