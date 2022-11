Witte klaverzuring breidt uit dankzij koeien

In het Amelterbos ten oosten van Assen groeit een teer en zeldzaam bosplantje, de witte klaverzuring. De plant kan eenjarig of meerjarig zijn en komt voor op vochtige bosbodems. De blaadjes doen denken aan klaver, maar zijn lichter van kleur.

Ondergronds heeft de plant een uitgebreide wortelstok . 's Winters blijft de plant groen, tenzij de winter erg streng is.

De witte klaverzuring komt voor in een specifiek deel van het Amelterbos. Boswachter Bertil Zoer legt uit wat het verschil is met andere delen van het bos. "Rond 1990 besloot de toenmalige beheerder, de gemeente Assen, om dit deel bij de begrazingseenheid te betrekken. Hier lopen dus af en toe koeien doorheen, dat is het enige verschil." De aanwezigheid van de koeien zorgt voor minder bramenstruiken dan elders.