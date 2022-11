Dit weekend in de Drentse natuur: 12 en 13 november

Fiets zaterdagmiddag door het Drents-Friese Wold. In dit natuurgebied komen verschillende roofvogelsoorten voor. Je ziet weleens een buizerd op een paaltje langs de weg zitten, of een torenvalkje 'biddend' in de lucht, op zoek naar prooi. Onderweg vertelt een gids over de verschillende soorten, bijvoorbeeld waar u de meeste kans heeft ze te spotten en hoe u ze kunt herkennen in de lucht. Bezoek de website van Staatsbosbeheer voor meer informatie over de excursie.