Drentse boswachter maakt zich hard voor internationaal vrijwilligerswerk

Op zo'n 1700 meter hoogte in de bergen, op de grens van Europa en Azië, probeert boswachter Kees van Son mensen enthousiast te maken om een handje te helpen in Nationaal Park Drentsche Aa. De Drentse boswachter is naar Georgië afgereisd om meer te weten te komen over internationaal vrijwilligerswerk. Die kennis wil hij inzetten bij het organiseren van vrijwilligersprojecten in de Drentse natuur.

Al dertien keer kwamen vrijwilligers van over de hele wereld naar Oudemolen, waar ze sliepen in hun tentjes in de boomgaard van de werkschuur van Staatsbosbeheer. "De jongeren doen allerlei klusjes waar wij normaal gesproken zelf niet aan toe komen of waar veel handwerk bij nodig is. Zoals het opschonen van poelen en pingoruïnes waar we met ons gemechaniseerde gereedschap niet bij kunnen komen", aldus de boswachter.