Interessante dierenmanieren in de ROEG! Hoek

De lezing is in Facet Emmen, aan het Noorderplein 101. Wieringa geeft daar een presentatie met diverse foto's. Er is alle ruimte om vragen te stellen en om in gesprek te gaan over hoe dieren zich in een lastige of veranderende leefomgeving proberen te redden. De lezing begint om 18.30 uur, de entree bedraagt voor niet-leden 4 euro, voor leden van Facet 2 euro. Graag vooraf aanmelden via de site van Facet.