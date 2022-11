Leven met de seizoenen op een Drentse boerderij

Midden in Drenthe ligt het monumentale esdorp Orvelte. Het dorp ademt nog steeds de sfeer van de negentiende eeuw met hallenhuisboerderijen en rustieke gebouwen. Hier zie je een paar van de oudste boerderijen van Drenthe: de Bruntingerhof die vermoedelijk tussen 1560 en 1650 gebouwd is en boerderij De Flintenhoeve waar tegenwoordig een zorgboerderij gevestigd is.

Het leven op de boerderij wordt bepaald door de jaargetijden. "Elke maand is er wel iets anders te doen", vertelt erfgoedexpert van Het Drentse Landschap Jermo Tappel. "De seizoenen bepaalden de hoeveelheid werk die er jaarlijks lag en dat is vandaag de dag nog steeds zo. Ook hier op de zorgboerderij."

"Het voorjaar was voor de boeren de drukste periode op het boerenbedrijf. In het najaar werd het een stuk rustiger. De boer was vooral bezig met ploegen en het zaaien van de winterrogge. De boerin hield zich bij de boerderij bezig met het wecken van groenten uit de moestuin en het plukken van de appels uit de boomgaard." In de rustiger tijden werd ook het onderhoud aan de boerderij uitgevoerd.