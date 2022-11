Binnenkort de vruchten plukken van een nieuw voedselbos in Ruinen

Zo'n voedselbos levert niet alleen eten op. Het is ook goed voor de natuur en een echte sociale happening. In Ruinen kwamen de buren helpen. "We doen het met elkaar. Die gezelligheid en samenhang is waar het omgaat", vertelt Hofman. "Ik kom zelf uit de grote stad en ik ben verhuisd naar een buitengebied waar je wel echt je best moet doen voor verbinding. Ook daarom doen we dit."