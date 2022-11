Dit zijn de welpen van Drenthe

Speld in een hooiberg

Een 'rendez-vous-plek' is een rustig stukje bos, waar de welpjes worden achtergelaten als de ouders op jacht gaan. De drie moeten zich hier vermaken. Op de beelden zien we dat ze spelen en rennen, en dat ze kauwen op een dikke tak. Hasper: "Ik heb het na veel speurwerk gevonden. Ook al hangen er in het hele gebied camera's, het blijft een speld in een hooiberg. Het is een stukje van 20 bij 20 meter, in een territorium van 400 vierkante kilometer. Ik zag het uiteindelijk aan de platgetrapte en platgerolde vegetatie."

Er zijn meerdere rendez-vous-plekken, hoe ouder de welpen zijn, hoe verder ze van het nest af liggen. "De ouders brengen ook speelgoed mee, een plastic flesje, een laars, lege ballonnen, wat ze maar kunnen vinden. Op deze specifieke plek hebben we dat niet in beeld, op een andere locatie wel." Tot uiterlijk een week of acht drinken de welpen alleen melk bij de moeder. Vanaf vier weken eten ze vlees. De ouders braken het voor ze uit op zo'n rendez-vous-plek. Als de welpen ouder zijn krijgen ze vlees om zelf op te kauwen. Ten tijde van de filmbeelden, toen ze drie maanden oud waren, zijn ze nog compleet afhankelijk van de ouders.

Bezoek uit het bos

De speelplek heeft een flinke kuil. Op de beelden zien we het teefje er met bemodderde poten uit komen. "Dat is een watergat. Het was een heel droge zomer, ze hebben een kuil gegraven om water vast te houden. Dit hebben ze ook opengehouden. De welpjes zijn er niet altijd, het werd heel intensief gebruikt door andere dieren. Een boommarter, das, vos en bizar veel vogels kwamen er op af." Zelfs reeën kwamen er drinken, ook al staat ie op het menu van de wolf.

Leren jagen

"Er komt wel eens een vage waarneming binnen, maar de welpen zijn waarschijnlijk nog niet door mensen gezien, dat vind ik echt heel bijzonder. Ze weten prima onder de radar te blijven." Hoe ouder, hoe meer kilometers de welpjes zelfstandig af gaan leggen. "Het zijn inmiddels al grote, gezonde wolven geworden. Ze zijn zelfs iets groter dan de ouders; ze hebben een hele dikke vacht. Ze gaan mee op jacht en leren van de ouders te jagen, ze leren hoe een prooi te besluipen."

Het dieetonderzoek naar prooien van deze roedel is nog gaande, er wordt sowieso ree en haas gegeten, maar ook schaap. Er is een kans dat de welpen van hun ouders leren om schapen te eten. "Nu is het de hoogste tijd de handen ineen te slaan om vee te beschermen", zegt Hasper. "Er wordt openlijk gesproken over het afschieten van wolven. "Dat begrijp ik wel, maar het is absoluut niet de oplossing. Als je een van de ouderdieren schiet, dan blijven de jongen over. Die hebben geen ervaring met jagen dus die gaan juist op hele makkelijke prooien jagen, zoals schapen. En daarbij komt nog dat wanneer je de reu zou wegschieten, dus de man van het gezin, dan komt er vaak een vreemde man voor terug die met de dochter kan paren. Dus dan heb je twee nesten in plaats van een. Dat werkt vaak alleen maar averechts." Bovendien blijven er wolven vanuit Duitsland naar Drenthe komen.

Meer roedels

Wanneer de welpen de roedel verlaten is lastig te voorspellen. "Op de Veluwe zijn er wolven die met twee of drie jaar oud nog bij de roedel waren. Het hangt af van het voedsel en de geslachtsdrift. Sommigen vertrekken al na negen maanden. Maar de meeste vertrekken wanneer ze anderhalf, twee jaar oud zijn." Het kan zijn dat ze ergens in Drenthe een roedel stichten, of verder weg trekken. "Ik denk dat er meer roedels in Drenthe komen. De aanvoer vanuit Duitsland is groot en hier is heel veel geschikt gebied."