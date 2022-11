Bijzonder lang bezoek van grote kruisbek in Drents-Friese Wold

Dat kan zomaar veranderen door droog en warm weer. "Daardoor gaan de kegels openstaan en vallen de zaden", licht Willem van Manen, veldmedewerker van Sovon, toe. "Dan is het mooie voor die vogels eraf, ze willen de zaden er echt zelf uitpeuteren. Daarnaast zijn de zaden moeilijk te vinden op de bodem en het lijkt me lastig rapen met zo'n gekruiste snavel."

Van Manen: "Het is redelijk uniek dat de groep hier zit." In 2004 vond hij ook een nest van grote kruisbekken in het Drents-Friese Wold, maar dat betekent niet dat er iets van zekerheid is dat ze volgend jaar weer komen. "Dat kan wel tien tot twintig jaar duren. En ze kunnen elk moment wegvliegen, dus als je ze wil zien, moet je nu gaan kijken", tipt Van Manen.