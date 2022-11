Little Green Bag tegen loodgebruik in sportvisserij

Lood is een zwaar metaal en een gevaarlijke stof met schadelijke effecten voor de waterkwaliteit en voor de gezondheid van de mens. De Wereldgezondheidsorganisatie bestempelt lood als één van de tien meest gevaarlijke chemicaliën voor de volksgezondheid. Een loodvergiftiging kan acuut zijn, bij eenmalige blootstelling aan een hoge concentratie, of chronisch, bij herhaaldelijke blootstelling aan lage concentraties.

Sok zoekt vissers op en geeft ze een Little Green Bag-campagnetas met informatie en loodvrije alternatieven. "Ik controleer of ze de juiste papieren hebben, maak een praatje en vraag of ze met lood vissen. In eerste instantie reageren ze heel laconiek maar gelukkig merk je dat steeds meer vissers zich er bewust van worden dat je het water waar we in vissen toch schoon wil houden en het wil bewaren voor de toekomst."