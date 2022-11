Jaarlijkse traditie in Holtingerveld: schoolkinderen razen over heideveld

Ieder jaar komen schoolkinderen uit de buurt naar het Holtingerveld in Zuidwest-Drenthe. Zij helpen de Werkgroep Heideschonen van de Vogelwacht Uffelte e.o. bij het in stand houden van de heide in dit Natura 2000-gebied.

"In de winter werken we hier om de veertien dagen een ochtend", vertelt coördinator van de werkgroep Gert Hulsebos. "Vandaag komen de scholen uit Uffelte en Wapserveen ons helpen, dat is een jaarlijkse traditie. Het is de bedoeling dat de dennetjes die we hier zien, er straks niet meer staan."

Doel

De kinderen steken enthousiast de handen uit de mouwen en Hugo weet precies wat het doel is. "Wij zijn heide aan het opschonen, we zijn kleine boompjes aan het weghalen. Dat doen we omdat als de boompjes groot worden, het een heel bos wordt. Dan kan de heide niet meer groeien en gaat het dood."

Louisa weet hoe het moet. "Je moet de wortel er ook uit trekken want anders blijft het doorgroeien."