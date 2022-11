Otter en ijsvogel zijn indicatie voor goede waterkwaliteit Sultansmeer

"De ijsvogel komt hier veelvuldig voor en de aantallen zijn de laatste tijd aardig toegenomen", aldus Bartelds. "Dat is een goede ontwikkeling. Het komt door de zachte winters die we hebben gehad. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar juist in strenge winters hebben we minder ijsvogels." De ijsvogel leeft van visjes, garnalen, rivierkreeften en waterinsecten. Als het zo koud is dat het water bevroren is, vindt de broedvogel geen voedsel.