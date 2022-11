Deze antieke reus heeft een voorkeur voor nat en zuur

"Het is een heel oude en heel grote plant. Onder de juiste omstandigheden kunnen ze wel twee meter hoog worden", aldus Bartelds. De familie van de koningsvarens bevat ongeveer twintig soorten. De verschillende planten komen voor in gematigde en in tropische streken.

"Kenmerkend voor de koningsvaren is dat het blad dubbel geveerd is", vertelt Bartelds. "En dat de koningsvaren nog helemaal groen is." De bladeren zijn licht- of geelgroen. In het centrum van de plant bevinden zich de vruchtbare bladeren met sporenhoopjes. De buitenste bladeren van de plant zijn onvruchtbaar. In juli of augustus zijn de sporen rijp en verspreiden ze zich.