Dit weekend in de Drentse natuur: 26 en 27 november

De kades in het Fochteloërveen houden regenwater in het gebied en voorkomen zo uitdroging van het hoogveen. De huidige kades in het gebied zijn lek en worden de komende tijd vervangen. Tijdens het veldbezoek zaterdagochtend vertelt de projectleider over de noodzaak van het vervangen van de kades, over de manier waarop dit gebeurt en over de samenwerking met verschillende partners. Bezoek voor meer informatie de website van Natuurmonumenten.