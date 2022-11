NK Plassen Stampen in volle gang. "Een buikschuiver mag ook"

Het NK Plassen Stampen is losgebarsten. "Tijd om lekker ludiek te stampen, maar een buikschuiver mag ook", aldus boswachter Henk-Jan van der Veen.

Wie mee wil doen moet niet bang zijn om een modderfiguur te slaan. Want hoe blubberiger, hoe beter. Iedereen, jong en oud, mag een sprong wagen voor de kampioenstitel. Spring in een plas, dat mag zo creatief, gek en grappig mogelijk. Maak er een filmpje van, dat je deelt op social media of mailt naar de jury. Zie hier de wedstrijdregels.

Regenplas gezocht

Boswachter van Staatsbosbeheer én weerdeskundige Henk-Jan van der Veen uit Steenwijk dompelt zich graag onder in het NK. Hij heeft het startsignaal gegeven na een regenachtige periode. Meedoen kan tot 12 december. Van der Veen: "Vorig jaar liet de regen langer op zich wachten, we zaten best in de penarie voor het kampioenschap. Dit jaar is voldoende regen gevallen, maar de komende weken is het toch wat aan de droge kant: het wordt weer spannend of mensen voldoende plassen kunnen vinden. Iedereen wordt uitgedaagd een goede plas te zoeken."

Perfecte plek

Het maakt niet uit waar de plas zich bevindt, het mag op een schoolplein zijn, op een trapveldje of in het bos. In de natuurgebieden heb je meer kans een goede te vinden. "Met plezier lekker ongedwongen de natuur in, daar is dit kampioenschap stilletjes ook voor bedoeld", aldus de boswachter. Hij komt zelf vaak op de Havelterberg, een perfecte plek voor de plassenstamper die meerdere plassen wil uitproberen. "Er wordt veel gereden, er is een militair oefenterrein; je kunt haast niet om plassen heen, je moet er wel doorheen. Met je zondagse schoenen is het daar niet te doen."

Boswachter Tim