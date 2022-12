Drollen bekijken en opgezette dieren aaien tijdens het boswachtersuurtje in Borger

Tijdens het uurtje in de ROEG!-Hoek konden kinderen vragen stellen over de Drentse natuur, het bos en de dieren die daar leven. "We zijn nu in Borger, dus we hebben het over de natuur die hier in de buurt is. Denk bijvoorbeeld aan bosdieren, maar ook aan bomen en paddenstoelen", vertelt Veldhoen terwijl ze een bak met drollen laat zien.