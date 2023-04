De Japanse duizendknoop wordt met vuur en vlam bestreden

De groeiplaats van de plant is helemaal uitgegraven en de grond is gezeefd om alle delen van de plant eruit te filteren. De gezeefde grond gaat vervolgens een installatie in, die tijdelijk op deze locatie staat. De grond komt in een trommel terecht en wordt verhit met vuur. Dit 'uitkoken' moet elk restje van de plant verdelgen. Via een rupsband komt de warme grond de machine weer uit en belandt op een grote bult dampende zwarte grond.

Na dit proces kan de grond weer terug naar de plek waar het vandaan komt. Ook is er grond van een groeiplaats in het Drents-Friese Wold naar deze plek gebracht om uitgekookt te worden. Veenstra: "Zekerheden zijn er eigenlijk nooit. Maar de kans is wel heel groot dat het niet terug gaat komen. Dus we blijven de komende jaren monitoren, in de hoop dat het na vandaag over is met de duizendknoop hier."