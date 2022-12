Vos belangrijkste rover van kievitseieren

Verschillen

Het onderzoek van SOVON vond plaats in drie weidevogelgebieden: rond Smilde, Wapserveen en bij Coevorden. Opvallend is dat er bij Coevorden meer eieren uitkwamen dan in Smilde en Wapserveen. Volgens de onderzoekers zou de jacht op vossen in dit gebied daar mee te maken kunnen hebben. In de periode van het onderzoek werden in het weidevogelgebied zelf acht vossen geschoten en daaromheen nog eens enkele tientallen. Dat was mogelijk omdat er een ontheffing was om na 1 maart met een lichtbak te jagen.

Is het dan een goed idee om alle vossen uit een weidevogelgebied te halen? Erik Kleyheeg, onderzoeker bij SOVON: "Dat heeft ongetwijfeld effect op het aantal nesten dat uitkomt. Maar je weet niet wat bijvoorbeeld marters gaan doen. Die zouden dan de rol van de vos over kunnen nemen. Misschien krijg je dan wel veel meer steenmarters. En het tweede is dat er ook veel zorgen zijn over de overleving van kuikens, die is heel laag en dat komt niet alleen door predatie maar ook door de omstandigheden in het veld en die verbeter je niet door de vos weg te halen."

Kuikensterfte

Volgens Kleyheeg is het weghalen van vossen dus niet de redding van de kievit. "Uit ander onderzoek blijkt dat gemiddeld zeventig procent van de nesten uit moet komen om het aantal kieviten op peil te houden. Dat wordt in Drenthe bij lange na niet gehaald, ook niet in de omgeving van Coevorden, waar behoorlijk gejaagd is." Die zeventig procent zou in theorie gehaald kunnen worden als geen enkel nest door een vos wordt leeggehaald maar, schrijven de onderzoekers: 'dat is niet erg realistisch'.

Kleyheeg ziet dan ook meer in een combinatie van predatiebeheer en landschapsbeheer. "Kuikens hebben veiligheid en voedsel nodig. Je moet dus het landschap anders inrichten. Zo geef je predatoren minder kans zich te vestigen. Verder moet je proberen de voedselsituatie te verbeteren. Dat betekent dat je de biodiversiteit op het boerenland moet verhogen. Dat helpt om twee redenen. De kuikens hebben dan meer te eten, maar wat ook belangrijk is: predatoren krijgen alternatieven en worden minder afhankelijk van weidevogelnesten en -kuikens".