Bijzondere flora en fauna in nieuw natuurgebied De Holmers

Midden in boswachterij Hart van Drenthe ligt De Holmers. Het is een brongebied van de Drentsche Aa en sinds de ontwikkeling tot nieuwe natuurgebied krijg je hier natte voeten. Sindsdien hebben allerlei soorten die van natte voeten houden hier een onderkomen gevonden.

Bekijk hier de uitzending. In het tweede deel van de ROEG!-serie over nieuwe natuur wandelen boswachter Evert Thomas en presentator Loes van der Laan door De Holmers.de uitzending.

"Dit is natuur waar nooit een mens komt", aldus boswachter Evert Thomas. "Het is zo dichtgegroeid en ondoordringbaar, overal zijn barrières van wilgenstruwelen of waterpartijen. Je komt er haast niet in. En dat is ook de bedoeling want we laten dit aan de natuur."

Natuurontwikkeling

Twintig jaar geleden was dit gebied grasland. "Eerder was dit landbouwgrond met gras, pitrus en jakobskruiskruid", vertelt Thomas. "Het is destijds afgegraven en zo begin je in wezen van voren af aan met een nieuwe bodem, een voedselarme bodem met ijzerrijk zand, leem en kwelwater. Het water komt van de bossen aan de randen hier omhoog en zorgt voor een enorm interessante vegetatie. Dit is echt fantastisch nieuwe natuur."

Flora

De kleine zonnedauw is een van de planten die zich in het gebied thuis voelt. "Verder groeit hier moeraswolfsklauw en veenpluis, wat betekent dat we op een voedselarme en zure grond staan. En dan te bedenken dat we hier sinds de inrichting niks meer gedaan hebben aan beheer. Dit is blijven liggen sinds 2003", aldus de boswachter. Verderop staat watermunt en grote boterbloem.

Vleesetend