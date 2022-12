Dit weekend in de Drentse natuur: 10 en 11 december

Wandel zondagmiddag over de eeuwenoude Hondsrug en luister naar de gids die van alles vertelt over het seizoen en de dieren en planten in dit jaargetijde. De gevarieerde wandeling is zowel voor kinderen als volwassenen een leuke en leerzame ervaring. De route is ongeveer drie kilometer lang. Meer informatie over deze excursie vind je op de website van Staatsbosbeheer.