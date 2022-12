Zoek mee naar bloeiende planten in de winter

In Drenthe, en in Groningen en Flevoland, werden vorig jaar gemiddeld minder dan 7 bloeiende planten per uur geteld. Dat is minder dan in de rest van het land. In Utrecht, Brabant en Zeeland werden gemiddeld meer dan bijna 11 bloeiende planten per uur geteld. De landelijke top drie bestond uit het madeliefje, het straatgras en het klein kruiskruid. Tijdens de eerste editie van de plantenjacht in 2015 werden de meeste bloeiende planten in december geteld.