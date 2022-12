Eropuit in de winter met Hartje Winter in de hand

Nu wordt het spannender. De kinderen gaan in duo's op pad en eentje krijgt een blinddoek om. "Neem je maatje mee naar een plekje buiten", legt Bakker uit. "Bijvoorbeeld bij een boom, een hekje of een beetje gras maar niet bij vieze dingen. De ander mag eraan voelen en ervaren hoe het is om te voelen als je iets niet kan zien." Als variant kun je een lang touw spannen langs bomen en struiken. Al voelend volgen de kinderen het touw.

In deze tijd van het jaar wordt het vroeg donker. Bakker: "In het donker kun je leuke spelletjes doen die in het licht niet kunnen, bijvoorbeeld het handschaduwspel." In het licht van een zaklamp proberen de kinderen met hun handen een dierenschaduw te creëren. "In het donker is het sowieso leuk om met een zaklamp naar buiten gaan. Je kunt dan op verschillende plekjes in de natuur schijnen en dan kijk je net weer even anders naar de natuur."