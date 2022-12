De eerste kerstkaart was een nieuwjaarsbrief

Het begon met een zogenoemde nieuwjaarsbrief. Bakker: "Dit was een cadeau in de vorm van een wens op papier. De meeste brieven zijn gericht aan ouders, grootouders, ooms en tantes. Deze brieven werden op nieuwjaarsdag in het bijzijn van de familie voorgelezen."

Dus niet met de post verstuurd? Bakker beaamt: "Inderdaad kwam de post er in het begin nog niet aan te pas. Traditioneel werden ze geschreven en voorgedragen door kinderen tot 13 jaar oud. Met hun brief konden zij laten zien wat ze op school hadden geleerd. In de 16e eeuw was het vooral een traditie van welgestelde families."

In de 18e eeuw ontstonden gedrukte nieuwjaarsbrieven. Rondom een blanco ruimte was een prent afgedrukt die met de hand werd ingekleurd. Bakker wijst naar een vel papier met kleurige afbeeldingen rondom een handgeschreven tekst: "De persoonlijke nieuwjaarswens kwam in de ruimte in het midden. Na de Tweede Wereldoorlog ging de traditie in Nederland verloren, in Vlaanderen bestaat het nog altijd."