Lezing levende tuin: 'Letterlijk en figuurlijk zaadjes planten voor de toekomst'

Jouw tuin een feest voor mens en dier: Hendrik Jans laat tijdens zijn lezing weten hoe je dat voor elkaar krijgt. 'Wat een beetje groen met mensen en dieren doet, is van onschatbare waarde.'

De lezing Inspiratie voor een levende tuin is dinsdagavond 13 december in het Duurzaamheidscentrum in Assen. Jans heeft met zijn jarenlange ervaring als hovenier, docent en groenliefhebber een hoop kennis en enthousiasme om te delen. Tijdens de lezing geeft hij aan hoe je meer leven in de tuin krijgt, het maakt daarbij niet uit hoe groot je tuin is. "Ook het doen van kleine dingen kan een positieve impact hebben op de natuur. Ik geef praktische handvatten om zelf aan de slag te gaan", aldus Jans.

In verbinding met de natuur

Jans zit vanwege zijn werk als hovenier en docent dagelijks bovenop en middenin het groen. "De laatste jaren heb ik de transitie gemaakt naar het ecologische. Terwijl de hoeveelheid natuur afneemt, zag ik dat we vanuit het hoveniersvak en de groenvoorzieining vaak tegen de natuur in werken. Dat heeft me aan het denken gezet; je ziet de temperatuur oplopen, de stortvloed aan water, minder insecten... Ik wil letterlijk en figuurlijk zaadjes planten voor de toekomst; mensen ondersteunen bij het maken van veranderingen, bijvoorbeeld in eigen tuin, en ze in verbinding brengen met de natuur."

In de lezing gaat het van abstract naar concreet: van klimaatverandering tot aan voorbeelden uit eigen tuin. "Ik heb mijn eigen tuin, in hartje Assen, van zeventig vierkante meter in twee jaar tijd omgetoverd: van alleen maar tegels en steentjes naar een tuin met vijfhonderd planten in 35 verschillende soorten. Iedereen die langskomt kijkt even om, er gebeurt altijd wel iets in de tuin, het is van een grijze tuin met de bijnaam 'begraafplaats' veranderd een levende tuin."

Gelukkig gevoel

Die metamorfose heeft veel positieve effecten. "Het effect op de temperatuur is enorm. Op een warme zomerdag is een groene tuin tussen de vijf en tien graden koeler dan een stenen tuin. En met ruimte voor insecten draag je bij aan de bestuiving - ook van ons voedsel. Ook is het wetenschappelijk aangetoond: groen om je heen - bloeiende planten, vogels, vinders en bijen - draagt bij aan een gelukkig gevoel, er worden dan 'vreugdestofjes' aangemaakt."

Ook al lijkt het tuinierseizoen voorbij, volgens Jans zijn er ook nu nog kansen om de tuin levendiger te maken. Een paar voorbeelden: "Als je nu wat gaat snoeien, maak van de takken dan nestgelegenheid voor kleine zoogdieren. Vaste planten hoef je nu niet te snoeien: laat ze lekker staan, daar boren insecten gaatjes in en leggen ze eitjes in. Laat het blad liggen, waardoor de grond minder bevriest, daar hebben wormen en schimmels profijt van. Als je maar lang genoeg niks doet dan gebeurt er van alles! Met het oog op de menselijke behoefte op netheid en orde, structuur en overzicht: je kan er ook een georganiseerde chaos maken."

Heel veel kennis