De laatste ROEG! Junior met Agnes Bakker: 'Leuk dat mensen er wat van opsteken'

Dat betekent dat ze ook stopt als vaste presentator van ROEG! Junior. "Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Wat hebben we allemaal wel niet beleefd?", zegt ze met een lach. Ze somt een paar verschillende reportages op, met spinnen, in waadpakken, tussen de bijen, met kikkerdril. "Het was gewoon een heel leuk onderdeel van mijn werk bij IVN."

De laatste ROEG! Junior die Bakker maakte was in de Onlanden, met kinderen van BSO De Kameleon. Daarin stond het 'Hartje Winter'-boekje centraal: lekker buiten spelen ondanks het winterse weer. Dat is ook de laatste tip die Bakker geeft: "Ga naar buiten, spring in die plassen, ervaar de kou en kijk om je heen. Want er is in de winter ook nog heel veel buiten te beleven."