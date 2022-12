Havezate Oldengaerde: restauratie zoals het hoort

Een hoogstandje van restauratiekunst

Van der Velden herinnert zich de aanloop naar het herstel: "De balken waren volledig weg, vloerdelen waren aangetast, behang hing in snippers aan de wand. Het was verschrikkelijk. Het was in een veel slechtere staat dan we hadden voorzien. We wisten dat het een grote restauratie was, maar uiteindelijk viel het toch tegen. Deze vloerdelen zijn allemaal weer terug op exact dezelfde plek, behalve de planken die niet meer goed waren, die zijn hersteld, maar die haal je er eigenlijk niet meer uit. Die zijn zo mooi gereconstrueerd, door de aannemer."

Gerard de Vries: "Ik heb eigenlijk niet het gevoel dat dit gerestaureerd is. Dat is een compliment, toch? Dat mensen binnenlopen en zeggen: is het wel gerestaureerd?" Van der Velden beaamt: "Dat is het mooiste compliment dat je kunt krijgen, want dan heb je 't goed gedaan. En dat gaat niet vanzelf, je moet keuzes maken. Als jij bijvoorbeeld die vensterbanken neemt, dan zie je daar scheuren in zitten, dat zijn krimpscheuren in het hout. We hebben werkelijk bij iedere scheur de afweging gemaakt: gaan we die nu dichtmaken of niet?"