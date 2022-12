Nieuwe natte natuur Dwingelderveld gaat niet vanzelf

In het laatste deel van de serie over nieuwe natuur is de hoofdrol weggelegd voor het Dwingelderveld. Het is een van de drie nationale parken in de provincie en het grootste natte heidegebied van West-Europa.

Tien jaar geleden is begonnen met het omvormen van een stuk landbouwgrond naar natuur. De transformatie naar een natte, soortenrijke heide blijkt nog niet zo gemakkelijk.

In het derde deel van de ROEG!-serie over nieuwe natuur wandelen boswachter Tineke Bouwmeester en presentator Loes van der Laan over het Dwingelderveld. Bekijk hier de uitzending.

Gedempte sloot

Het gebied werd begin vorige eeuw ontgonnen en als landbouwgrond in gebruik genomen. Een van de maatregelen die een eeuw later genomen zijn om de natuur terug te brengen was het dempen van een sloot. De restanten zijn nog zichtbaar. "Leiding twintig noemen we dat", vertelt boswachter Tineke Bouwmeester. "Het was een hele diepe afwateringssloot van zo'n zes kilometer lang die door het hele Dwingelderveld sneed. Die sloot zorgde voor een enorme verdroging van het Dwingelderveld."

Verdroging