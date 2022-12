Nieuwe natuur Dwingelderveld: 'Deze soorten horen er echt bij'

"De bleekgele droogbloem is echt een heidesoort. Dit is een enkeling maar er staan er wel meer", wijst Bouwmeester. Het is een een- of tweejarige plant uit de composietenfamilie . De bladeren staan in een rozet en hebben een witviltige beharing. De planten worden tot veertig centimeter hoog en hebben tussen juli en oktober aan de top van de stengels oranje of gele bloemen. Het plantje staat graag op zonnige, open plaatsen met een natte bodem.