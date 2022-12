's Winters schuilt de gehakkelde aurelia in de tuin

Je ziet ze niet maar de kans bestaat dat ze er wel zitten: gehakkelde aurelia's in je achtertuin. Ze zitten vlak bij de grond weggekropen, aan de onderkant van boomwortels, in een holle boom, tussen takkenbossen of afgevallen bladeren. In maart komt de vlinder pas weer tevoorschijn.

De meeste vlindersoorten overwinteren als eitje, rups of pop. De gehakkelde aurelia is een van de weinige vlinders, net zoals de dagpauwoog, de kleine vos, de citroenvlinder en de atalanta die als volwassen vlinder overwinteren. Het is de laatste vlindersoort die in het voorjaar uit de overwintering komt. De citroenvlinder wordt soms al in januari gezien.