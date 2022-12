Dit gebeurde er afgelopen jaar in de Drentse natuur

Voor het eerst broedde een paartje zeearenden succesvol in onze provincie. Eerder was de imposante roofvogel een sporadische wintergast maar in mei is er nabij Veenhuizen een Drents jong geboren. Boswachter Corné Joziasse was enthousiast: "Ze hebben een afgesloten gebied uitgekozen, daar hebben ze een hoge boom gevonden en een nest gebouwd. Het is een prachtig compliment voor dit natuurgebied. Zo blijkt ook nu weer dat afgesloten gebieden aantrekkelijk, zelfs noodzakelijk zijn voor dieren." Later bleek dat in het zuiden van de provincie ook een zeearendenjong is geboren.