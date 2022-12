IJskikker op een ven in het Drents-Friese Wold

Deze bruine kikker lijkt klaar te zitten voor een sprong - maar dat zal niet meer gebeuren. Het dier is helemaal stijf en staat als een bevroren standbeeld op een ven in het Drents-Friese Wold. Hij leeft niet meer.

Boswachter Tineke Bouwmeester zag het slachtoffertje van de vrieskou vandaag. "Het is sneu, mooi en kunstig tegelijk", zegt ze. "Hoe dit nou heeft kunnen gebeuren? De kikker was op het verkeerde moment op de verkeerde plek."

"Een deel van de bruine kikkers overwintert op land, het zijn landdiertjes eigenlijk, ze zijn alleen voor de voortplanting in het water. Ze gaan dan in een flinke strooisellaag onder de struiken zitten. Een ander deel overwintert in de modder op de bodem van een plas, ven of slootje. Bij zonnig weer kunnen ze even uit hun winterslaap omhoog komen, ze zijn dan nog wel erg traag en daarmee ook een gemakkelijke prooi voor bijvoorbeeld een reiger." Een bruine kikker kan wel wat verdragen, hoe dit heeft kunnen gebeuren blijft een raadsel.