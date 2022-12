Het aantal oehoes in Drenthe neemt toe

Spektakel

"Van oorsprong zijn oehoes rotsbroeders. Het Duitse laagland heeft geen rotsen, maar wel steengroeves. Toen die vol raakten, gingen ze over op zand- en grindoevers. Die zijn in Duitsland nu ook vol, en ze beginnen te broeden op oude roofvogelnesten. Ook zitten ze wel eens in steden, zoals op de kerk in Haselünne, vlak over de grens bij Meppen. Als je daar op het dorpspleintje zit, dan zie je ze gewoon vliegen, een spektakel!"

Hoekjes

In Drenthe zitten de oehoes in bosgebieden, maar ook op een industrieterrein en bij een bedrijf op een silo. "Er is altijd wel een hoekje waar wat zand en wat steentjes liggen; daar hebben ze genoeg aan." En er moet genoeg voedsel in de buurt zijn, maar de oehoe is niet zo'n fijnproever, die lust onder meer duiven, ratten, vogels, hazen en konijnen. "Van veldmuis tot ree en alles wat ertussen zit. De plaatselijke roekenkolonie in Haselünne is gedecimeerd sinds de komst van de oehoes", aldus Hasper.

Roep