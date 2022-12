Campagne Hartje Winter nodigt kinderen uit tot buitenspelen in de winter

Uit onderzoek blijkt dat kinderen in de winter minder buitenspelen dan in de zomer: gemiddeld acht uur per week versus zeventien uur per week. Het vergt wat meer voorbereiding: je stapt niet zomaar in je T-shirt naar buiten. Maar juist in dit seizoen is zonlicht belangrijk voor voldoende aanmaak van vitamine D en helpt frisse lucht en beweging het immuunsysteem. In het Hartje Winter Doeboekje staan activiteiten en spelvormen die kinderen kunnen inspireren en aansporen om naar buiten te gaan.