Platen van de Muzikanten met Fokke de Jong

Wat is de favoriete muziek van bekende Drentse muzikanten? Wat raakt ze? Hoe beïnvloedt muziek hun leven? In Platen van de Muzikanten praat Loes van der Laan met Drentse artiesten over hun muzieksmaak en leert ze hen aan de hand daarvan beter kennen. Vandaag de vierde aflevering met drummer Fokke de Jong.

Fokke de Jong heeft in verschillende bands gespeeld. Het langst drumde hij bij Normaal, maar hij speelde ook bij De Kast. Hij verhuisde ervoor naar Friesland, waar hij weer heimwee kreeg naar Drenthe. Het nummer Op Fietse van Skik hield hem op de been. "Friesland is ruim en groots en zo, al dat water is ook prachtig. Maar hier voel ik mij op mijn gemak, dit is mijn land. Dat gevoel wat Daniël Lohues verwoordt in dit nummer, is wat ik ook voel."