Rosa Da Silva in aflevering Platen van de Muzikanten

Wat is de favoriete muziek van bekende Drentse muzikanten? Wat raakt ze? Hoe beïnvloedt muziek hun leven? In Platen van de Muzikanten praat Loes van der Laan met Drentse artiesten over hun muzieksmaak en leert ze aan de hand daarvan beter kennen. In deze aflevering is Rosa da Silva te gast.

De actrice en zangeres groeit op in Klazienaveen met de fadomuziek van haar Portugese vader en de blues- en soulmuziek van haar Nederlandse moeder. Nog steeds heeft Rosa een brede muzieksmaak. Dat blijkt ook uit de eigen nummers die ze zingt in haar theaterprogramma Daar Moet Je Heen, waarvoor ze in 2019 de jury- en publieksprijs van het Amsterdams Kleinkunst Festival won. Die liedjes schreef Rosa samen met Daniël Lohues. Haar favoriete nummer van Drentse bodem moest daarom wel iets van hem zijn: 'Het kan gewoon niet niet van Daniël zijn. Hij is de beste liedjesschrijver van Drenthe. Hoe spaarzaam hij is met woorden en hoe mooi de muziek daarop past. Ik kan deze hele uitzending wel vullen met Daniël Lohues.'