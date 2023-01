Wildcam: Moeder otter jaagt vos weg

Een moeder otter laat zich niet intimideren door een vos. De wildcamera van Tonnie Sterken geeft opnieuw een bijzonder inkijkje in het reilen en zeilen van de wilde dieren in het gebied van de Drentsche Aa.

In het deel van de Drentsche Aa dat Sterken monitort zijn twee ottermoeders met jongen. Ook lopen er een aantal mannetjes rond. "Deze vos staat te kijken naar een moederotter met jong. De moederotter heeft het door en verjaagt de vos om haar jong te beschermen. Na het verjagen van de vos gaat moeder weer terug naar het jong. Ze gaat op de achterpoten staan om de omgeving in de gaten te houden. Dit noemen wij 'kegelen', een goed gebruik bij marterachtigen."

Van de otters is bekend dat de moeders erg zorgzaam zijn voor hun jongen. Sterken: "De jongen gaan voor het eerst mee als ze twee of drie maanden oud zijn; ze moeten eerst een waterdichte vacht hebben. Ze leren zwemmen en vissen vangen onder leiding van moeder. Na een aantal maanden verjaagt moeder het jong, het is tijd dat het jong een eigen leefgebied gaat vinden."