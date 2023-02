Platen van de Muzikanten met Bert Koops

Wat is de favoriete muziek van bekende Drentse muzikanten? Wat raakt ze? Hoe beïnvloedt muziek hun leven? In Platen van de Muzikanten praat Loes van der Laan met Drentse artiesten over hun muzieksmaak en leert ze aan de hand daarvan beter kennen. In deze aflevering is Bert Koops te gast.

Van Bert Koops, de zanger en oprichter van de band Mooi Wark, mag je verwachten dat Normaal een grote invloed op hem heeft gehad. Toch staat Normaal niet in zijn favorietenlijst. Het was moeilijk kiezen: "Vroeger was Normaal wel een voorbeeld, maar dat zou nu te voor de hand liggend zijn. Ik heb een vrij brede muzieksmaak. Dit zijn de nummers die vrij snel bij mij boven kwamen."

Bruce Springsteen

Eén van die nummers is Born In The USA van Bruce Springsteen, een muzikaal hoogtepunt uit Berts jeugd. Hij zag dit voor het eerst tijdens een muziekmiddag in de jeugdsoos: "Dat moment kan ik me zo nog herinneren, dat ik dacht: dit is te gek! Aan de kop van Bruce kun je wel zien dat hij dit vol overtuiging zingt, dat vind ik super. Vol emotie, trots op Amerika. En ik ben trots op ons Drentheland natuurlijk. Ik herken dat gevoel wel."