Klein kruiskruid het meest geteld tijdens de Plantenjacht

De jaarlijkse editie van de Eindejaars Plantenjacht van FLORON spoorde 483 mensen aan om te zoeken naar bloeiende planten. In de laatste dagen van 2022 gaven zij de waarnemingen van bloeiers door. De resultaten laten zien wat de effecten van een lange droge zomer en zachte nazomer zijn.

Tussen 25 december en 3 januari namen plantenliefhebbers een uur de tijd om te zoeken naar bloeiende wilde planten. Gemiddeld werden in Nederland 9,9 soorten geteld, dat is lager dan voorgaande jaren. In Drenthe werden er gemiddeld nog minder geteld: tussen de acht en negen soorten. De korte periode van vrieskou, vlak voor de plantenjacht, maakte het de bloeiende planten moeilijk.