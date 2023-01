Welke gemeente zorgt het best voor de wilde bijen?

Er zijn bijna 359 verschillende soorten wilde bijen in Nederland. Daarvan staat iets meer dan de helft op de rode lijst: ze worden bedreigd in hun voortbestaan. Om de wilde bijen te helpen zijn gemeenten onmisbaar, want die hebben een groot deel van het leefgebied van de wilde bijen in handen. Denk aan alle bermen, parken, plantsoenen: allemaal plekken die bijvriendelijk ingericht kunnen worden.