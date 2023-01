Dwingelderveldlezing: filosofische blik op onze relatie met andere soorten

Drenthen: "In onze omgang met natuur in Nederland gaan we er meestal impliciet vanuit dat 'natuur' in natuurgebieden zit en de rest van het landschap ons exclusieve domein is. Zodra we ons realiseren dat wilde dieren zich niet aan dat onderscheid houden, en we het landschap dus onvermijdelijk delen met andere soorten, of dat nu over koolmezen en ganzen, of over reeën, wilde zwijnen of de wolf gaat, zullen we op een andere manier moeten nadenken over onze relatie met die andere dieren."