Gevangen bevers verhuizen naar Drenthe

Vlak over de Drentse grens in Groningen heeft de bever een plek gevonden. Er valt genoeg te knagen en te graven, maar dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Daarom is dit gebied aangemerkt als 'rode zone'. De bever moet gevangen worden en naar een Drentse groene zone verhuizen. Een kooi staat verdekt opgesteld om het dier te vangen.

"We kunnen de bever niet ongebreideld zijn gang laten gaan", zegt Ferdinand Kruize van waterschap Hunze en Aa's. Hij vindt het een prachtig dier en hij ziet de terugkeer ervan als een aanwinst voor de natuur, een verrijking van de biodiversiteit. "Wij als vangers genieten volop van de natuur, maar je moet ook een rationele knop hebben: de bever is heel mooi, maar hier is het gewoon niet veilig en zou hij weg moeten."

Droge voeten houden

De bever mag hier vanwege de waterveiligheid zijn gang niet gaan. "Ze bouwen niet alleen een mooie burcht bovenop het land, maar ze maken ook oeverholen en graven in kaden", licht hij toe. "We zijn vlakbij het Winschoterdiep, daar is het boezempeil veel hoger dan het achterliggende land. Als die bever gaat graven in de kades en dijken van ons, dan kunnen we de waterveiligheid niet garanderen: een van de hoofdtaken van ons is ervoor te zorgen dat mensen droge voeten houden."