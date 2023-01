Dit weekend in de Drentse natuur: 14 en 15 januari

Sommige vogels trekken weg uit ons land, anderen brengen de winter hier door. Omdat er in dit seizoen minder eten te vinden is, kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Samen met IVN Hoogeveen kun je zondagmiddag een vogelsnack maken, pinda's rijgen of een nestkastje in elkaar timmeren. Vreemde vogels zijn er ook, zij vertellen verhalen over vogels. Aanmelden vooraf is verplicht en kan via deze website