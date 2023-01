Maak een minibos in eigen tuin

Een bos in eigen tuin: dat kan al als je zes vierkante meter tot je beschikking hebt. Een minibos is een ecologisch feest voor je tuin. Ook zin om eentje te planten? Doe mee aan de win-actie: maak kans op een uitgebreid minibos-pakket, inclusief het nieuwe boek Minibos in je tuin en een 'Tuiny Forest' van IVN Natuureducatie, inclusief bomen en heesters!

Bomen in de tuin komen de biodiversiteit ten goede. Allerlei dieren zoals vogels, eekhoorns en boommarters bouwen er hun nest én vinden er voedsel. Ook vlinders, torretjes en mieren maken gebruik van bomen. Bovendien nemen bomen koolstofdioxide op, produceren ze zuurstof en zorgen ze voor koelte in de zomer. En wat te denken van het plezier dat je beleeft aan een groene tuin vol gezoem en gefladder? Het creëren van een minibos vraagt wat aandacht, maar er is veel informatie en inspiratie beschikbaar om aan de slag te gaan. Ook als je niet zulke groene vingers hebt, kan je een minibos tot een succes maken, dankzij alle beschikbare informatie en ondersteuning.

Elke tuin telt

IVN Natuureducatie onderstreept het belang van minibossen en heeft de 'Tuiny Forest' ontwikkeld. Het is een kant-en-klaar pakket met vijf inheemse bomen en vijf inheemse heesters, een zakje zaden en uitgebreide informatie en ondersteuning om het minibos goed te laten groeien. In de Tuiny Forest plant je op zes vierkante meter bomen en heesters dicht op elkaar, het bosje groeit dan extra snel. Binnen twee jaar is het een kleine wildernis geworden, een paradijsje voor vogels, egels, insecten.

'Hoe meer van dit soort eilandjes door Nederland, hoe meer kans soorten hebben om te overleven', geeft IVN Natuureducatie aan. Er zijn al ruim vierduizend in Nederland geplant. En daar komt jouw tuin misschien bij! Zie de winactie onderaan dit artikel.

'Zoveel leven in de tuin'

Ook het onlangs verschenen boek Minibos in je tuin van Daan Bleichrodt en Maarten Bruns inspireert je tot het omtoveren van de eigen tuin tot een inheems minibos. In het boek, uitgegeven door KNNV Uitgeverij, ontvouwen de auteurs een stappenplan waarmee je zelf een minibos kunt aanleggen. "De afgelopen jaren hebben Maarten en ik veel tiny forests in buurten en op scholen geplant en daarna zijn we dit ook in onze eigen tuin gaan uitproberen", vertelt Bleichrodt. "Dat was zo leuk om te doen en we zagen zoveel leven in de tuin, dat we dit idee en onze aanpak ook wilden delen met anderen. Zo kunnen mensen zelf eenvoudig actie ondernemen in tijden van veel slecht nieuws over natuur en klimaat."

'Leuker om het samen te doen'

Een van de tips van de schrijvers is om niet in je eentje aan een minibos te beginnen. Bleichrodt: "Het is leuker om het samen te doen, en vele handen maken licht werk. Dus betrek de school, de buurt, vrienden en familie erbij. Zo inspireer je ook gelijk je omgeving om de tuin wat groener in te richten."

De ontwikkeling van je eigen minibos is volgens hem meteen al leuk. "Het begint met voorbereiden en planten. Je gaat naar een bos om te kijken welke bomen je wilt, maakt een ontwerp en gaat samen met je gezin, vrienden of buren aan de slag. Zodra het lente wordt komt het bos tot leven en neemt het aantal dieren in je tuin toe. Na zo'n twee jaar sluit het bladerdek zich en worden de contouren van jouw minibos duidelijk."