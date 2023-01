Vijf vragen over de scholekster

Vanwege de problemen in hun oorspronkelijke leefgebied wijken scholeksters steeds meer uit naar stedelijk gebied. Het is nog onduidelijk of de vogels daar kunnen broeden en waar ze dat dan doen. Broedende scholeksters worden gezien op platte daken, maar het is nog niet bekend hoe de kuikens daar opgroeien. In 2008 startte vogelaar Bert Dijkstra met zijn onderzoek naar scholeksters in Assen en omgeving en inmiddels is dit breder opgepakt, onder andere via het project Scholekster op het dak . Duidelijk is al dat er van alles mis kan gaan met de broedsel op het dak, te warm, geen schaduw of geen dekking, maar het onderzoek is nog niet afgerond.