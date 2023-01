Top tien van Drentse tuinvogels: de roodborst

Een jaarlijks terugkerend fenomeen van wetenschappelijke waarde is de tuinvogeltelling. Vanaf vrijdag 27 januari tellen vogelliefhebbers gedurende drie dagen de vogelsoorten die zij in de tuin voorbij zien komen. De gegevens die deze tellingen opleveren zeggen iets over de ontwikkeling van vogels in de tuin, en over geschikte manieren om ze te helpen en beschermen.

In aanloop naar de twintigste tuinvogeltelling nemen we de Drentse top tien van 2022 onder de loep. Welke vogels leven zoal in onze achtertuin en wat weten we over die soorten? Vorig jaar eindigde het roodborstje op de zesde plek. In de landelijke top tien was het de hekkensluiter.

Vechtlust

"Roodborsten zien er misschien schattig uit, maar vergis je niet", waarschuwt IVN natuurgids en vogelkenner Boukje Toussaint. "Ook in de winter hebben ze een eigen voedselterritorium dat ze door middel van zang, en soms met een robbertje vechten, verdedigen. Ze kunnen zeer agressief zijn en soms strijden ze tot de dood erop volgt." Tijdens die strijd toont het roodborstje de rode borstveren.

Broeden

De zangvogels leven alleen, en zelfs man en vrouw zitten elkaar in de weg. Daarom brengen zij alleen het broedseizoen samen door. Dat loopt van april tot in juli en omvat twee legsels van vijf tot zeven eieren. De jongen leven zo'n twee weken in het nest en worden na het uitvliegen nog een week of twee á drie verzorgd door de ouders. Daarna is het weer ieder voor zich.

Diner