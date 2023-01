Top tien van Drentse tuinvogels: de gaai

Vanaf vrijdag 27 januari tellen vogelliefhebbers gedurende drie dagen de vogelsoorten die zij in de tuin voorbij zien komen. De vogeltuintelling is een jaarlijks terugkerend fenomeen van wetenschappelijke waarde. De gegevens die deze tellingen opleveren zeggen iets over de ontwikkeling van vogels in de tuin, en over geschikte manieren om ze te helpen en beschermen.

In aanloop naar de twintigste tuinvogeltelling nemen we de Drentse top tien van 2022 onder de loep. Welke vogels leven zoal in onze achtertuin en wat weten we over die soorten? Vorig jaar eindigde de gaai op de tiende plek. In de landelijke top tien kwam de vogel niet voor.

Herrieschopper

De gaai maakt een hees, schreeuwend geluid. De wetenschappelijke naam Garrulus glandarius valt te vertalen als 'voortdurend krassende eikelzoeker'. In het bos geldt zijn roep als een alarm voor andere dieren. Ze reageren op het geluid van de gaai en verbergen zich voor de gesignaleerde indringer. Tijdens het broedseizoen daarentegen is de vogel juist stil.

Jonge gaaitjes

Het broedseizoen loopt van half april tot in juni. Het komvormige nest is bekleed met mos en bevindt zich vaak tussen de stam en een dikke tak. Een gaaienpaar heeft meestal een legsel met vijf tot zeven eieren. Na een week of drie broeden komen de eieren uit en na een week of zes tot acht zijn de jongen zelfstandig. Vanaf dat moment kunnen de ouders agressief doen tegen hun jongen.

Vooruitgang