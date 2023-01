Top tien van Drentse tuinvogels: de spreeuw

Een jaarlijks terugkerend fenomeen van wetenschappelijke waarde is de tuinvogeltelling. Vanaf vrijdag 27 januari tellen vogelliefhebbers gedurende drie dagen de vogelsoorten die zij in de tuin voorbij zien komen. De gegevens die deze tellingen opleveren zeggen iets over de ontwikkeling van vogels in de tuin, en over geschikte manieren om ze te helpen en beschermen.

In aanloop naar de twintigste tuinvogeltelling nemen we de Drentse top tien van 2022 onder de loep. Welke vogels leven zoal in onze achtertuin en wat weten we over die soorten? Op de negende plek stond vorig jaar de spreeuw. In de landelijke top tien kwam de vogel niet voor.

Vogelgeluiden

De spreeuw is een meester-imitator. "Je kunt dus andere vogels in zijn zang herkennen, maar hij doet ook zo je grasmaaier na of de beltoon van je mobiel", aldus IVN-natuurgids en vogelkenner Boukje Toussaint. Even geleden bracht een spreeuw zelfs de reizigers op station Rotterdam in verwarring. Ze dachten de conducteur te horen fluiten en de deuren van de trein te horen sluiten. Niets bleek minder waar, ze werden gefopt door een spreeuw.

Overwintering

In de winter zijn er meer spreeuwen in ons land dan tijdens het broedseizoen , omdat aanzienlijke groepen vanuit Noord- en Oost-Europa in ons land overwinteren. De vogels verzamelen zich op grote slaapplaatsen. Rond deze plekken zijn de kenmerkende dichte wolken van duizenden spreeuwen te zien die als één organisme op en neer deinen in de lucht.

Helpende hand