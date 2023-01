Top tien van Drentse tuinvogels: de houtduif

De twintigste tuinvogeltelling staat voor de deur. Vanaf vrijdag 27 januari tellen vogelliefhebbers gedurende drie dagen de vogelsoorten die zij in de tuin voorbij zien komen. De gegevens die deze tellingen opleveren zeggen iets over de ontwikkeling van vogels in de tuin, en over geschikte manieren om ze te helpen en beschermen.

In aanloop naar de telling nemen we de Drentse top tien van vorig jaar onder de loep. Welke vogels leven zoal in onze achtertuin en wat weten we over die soorten? Vorig jaar eindigde de houtduif, net als in de landelijke top tien, op de zevende plek.

Knuffel en kluns

"De houtduif is een echte knuffelaar", aldus IVN-natuurgids en vogelkenner Boukje Toussaint. "Maar het mannetje kan zijn concurrent een paar flinke meppen verkopen als die te dicht bij z'n meisje komt. Ook is de houtduif bijzonder onhandig. Een nest bouwen gaat hem niet makkelijk af: er vallen soms meer takken uit het nest dan er in blijven. Het nest is soms zo grofmazig, dat er zo nu en dan een ei uitvalt." Valt het hele nest, dan bouwen ze een nieuw nest.

Jongen

Een stelletje houtduiven kan het hele jaar door broeden, maar meestal komt het er in het voorjaar en de zomer van. Ze hebben tot drie legsels per jaar met twee eieren. De jongen worden de eerste week gevoed met 'duivenmelk'. "Ze vormen het voedsel voor de jongen om tot hoogwaardige duivenmelk, een kaasachtige stof uit de krop, rijk aan vet en proteïnen", legt Toussaint uit. "Ze eten groenten, eikels, beukennootjes, bessen en zijn niet afhankelijk van insecten. Zo hebben ze een langer broedseizoen."

Herkenning