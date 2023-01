Top tien van Drentse tuinvogels: de merel

De twintigste tuinvogeltelling staat voor de deur. Vanaf vrijdag 27 januari tellen vogelliefhebbers gedurende drie dagen de vogelsoorten die zij in de tuin voorbij zien komen. De gegevens die deze tellingen opleveren zeggen iets over de ontwikkeling van vogels in de tuin, en over geschikte manieren om ze te helpen en beschermen.

In aanloop naar de telling nemen we de Drentse top tien van 2022 onder de loep. Welke vogels leven zoal in onze achtertuin en wat weten we over die soorten? Vorig jaar eindigde de merel op de vierde plek. In de landelijke lijst eindigde de merel een plekje hoger.

Virus

De merel is de meest voorkomende vogelsoort van ons land en waarschijnlijk ook de bekendste. Maar de zangvogel heeft bewogen jaren achter de rug. Vorig jaar was het jaar van de merel om extra aandacht te vragen voor de achteruitgang van de zangvogel. Sinds 2016 waart het usutu-virus rond in ons land en veel merels overleven een besmetting met het virus niet. Een derde van de merelpopulatie is verdwenen volgens de Vogelbescherming

Vogeltrek

Tot halverwege de vorige eeuw waren merels schuwe bosvogels. Om onbekende reden hebben ze steden en dorpen ontdekt als broedgebied. Vooral in buitenwijken met veel groen komt de merel bijna overal voor. De achteruitgang in het aantal vogels is vooral merkbaar in bewoond gebied, in bosgebieden lijkt het aantal stabiel. De meeste merels brengen het hele jaar hier door, een deel vertrekt voor de winter naar Engeland, Frankrijk, Spanje of Portugal.

Nesten