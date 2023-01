Top tien van Drentse tuinvogels: de pimpelmees

Net als de merel en zijn neefje de koolmees, is de pimpelmees een bosvogel die zich heeft aangepast aan het leven in de buurt van mensen. De zangvogel broedt graag in nestkasten en is in de winter in tuinen te vinden, op z'n kop aan een vetbol of pinda's snoepend uit een netje. Ze komen ook veel voor in bossen, parken, houtwallen en houtsingels. Als er maar bomen staan want van oorsprong broeden ze in boomholtes.